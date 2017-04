Amici, 15 aprile: ospiti Emma Marrone, il Volo, Fonsi, Argentero, Blunt e Saviano

Sabato 15 aprile 2017, in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con programma Amici. Sarà la puntata che segna l’ultima presenza del direttore artistico Morgan, dopo le recenti polemiche. La quarta puntata dello show del sabato sera segna una svolta e racconta tutta la verità sui fatti degli ultimi giorni.

Sono quattro i grandi ospiti che si esibiscono con i ragazzi in gara: Il trio Il Volo che siesibisce su un pezzo di Frank Sinatra, il musicista latino americana Luis Fonsi con la hit Despacito; James Blunt che canta la sua You’are Beautiful mentre SusannaSalvi, prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma interpreta una variazione de Lo schiaccianoci.

In studio l’attore Luca Argentero è chiamato a esprimere il suo giudizio al fianco di: Eleonora Abbagnato, Ermal Meta, Ambra Angiolini e Daniele Liotti. A dare il via alla gara tra le due squadre bianca e blu, prestandosi al gioco Chi inizierà, è la cantante e produttrice musicale Emma Marrone.

Graditissimo ritorno del giornalista e scrittore Roberto Saviano che parla del valore del’uso della parola per far riflettere allievi, pubblico in studio e a casa, sul cyberbullismo. Lo spunto sono i libri della poetassa russa Anna Achamatova. “Vado ad ‘Amici’ – spiega Saviano – per parlare ai ragazzi. Per me è ogni volta una sfida perché non fanno sconti. Desideravo parlare ai ragazzi di un mondo che conoscono bene, quello dei social e ho provato a farlo parlando d’amore”.