Su Vevo il video del nuovo singolo di IZI, ‘4GETU’. Dal 21 aprile il pre-order dell’album ‘Pizzicato’

Lo street single 4GETU che anticipa il nuovo progetto di IZI è da oggi, giovedì 13 aprile, anche un videoclip ufficiale sul canale VEVO/YouTube dell’artista rap. Prodotta da Noise, la traccia mescola l’elettronica a sonorità sporche su cui le rime del rapper riflettono sui problemi di oggi e sulla capacità perserverante che ogni uomo ha di diventare artefice della propria vita.

Il videoclip di 4GETU enfatizza il discorso raccontato nel testo grazie alle inquadrature del regista e videomaker Federico Merlo, che mostra IZI sprofondare in un bacino d’acqua da cui riesce a emergere, a dimostrazione simbolica della forza umana. Se la società ci vuole afflitti e schiavi, il singolo ha sempre il potere per risalire in superficie.

4GETU fa parte dell’album Pizzicato, in uscita venerdì 5 maggio su etichetta Thaurus/Sony Music e disponibile in pre-order a partire dal 21 aprile con tre brani in instant gratifications su iTunes (Pianto, 4GETU e Volare).