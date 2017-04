L’Isola dei Famosi 2017: vince Raz Degan

Mercoledì 12 aprile 2017 si è svolta a Milano presso l’Idroscalo la finale della dodicesima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi con l’opinionista Vladimir Luxuria. La prima finalista eliminata, che si aggiudica il quinto posto, è l’attrice a luci rosse Malena che ha perso al primo televoto contro Simone Susinna. Al quarto posto si è classificata la cantante neomelodica Nancy Coppola che anche lei è stata eliminata al successivo televoto contro Simone. Al terzo posto si è classificata l’attrice Eva Grimaldi che ha perso al televoto contro Raz Degan.

I due finalisti che si sono contesi la vittoria finale sono stati l’attore, regista ed ex modello israeliano Raz Degan e il giovane modello Simone Susinna. Al televoto finale ha vinto Raz Degan, che si porta a casa il premio finale di 100.000 euro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza ad una associazione a sua scelta. Tra gli ospiti della serata finale era presente in studio la popolare showgirl Paola Barale, ex fidanzata storica del vincitore Raz Degan. In studio, sono arrivati anche il rapper Moreno e il regista Giulio Base, i due ultimi eliminati di quest’edizione, che si sono aggiunti al ricchissimo parterre di ex naufraghi, parenti e amici.