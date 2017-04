‘Il meglio sta arrivando’: nuovo singolo per Marco Carta dal 21 aprile. E il 26 maggio arriva l’album

A forza di sentire tutto non sentiamo niente, ma il meglio sta arrivando e cambierà la gente, a forza di aspettare non ci credi più poi tanto, ma l meglio sta arrivando, il meglio sta aspettando noi. Marco Carta riparte con un singolo che, dal titolo, suona come una promessa a se stesso e al suo pubblico; dal 21 aprile arriva, infatti, in radio e nei digital store Il meglio sta arrivando, primo estratto dall’album in uscita il 26 maggio. Il brano porta la firma di Davide Simonetta, Raige e Luca Chiaravalli ed è disponibile in pre-order su iTunes dal 14 aprile.

Così Carta introduce il brano in arrivo: «Siamo sempre iper stimolati da mille informazioni, sollecitazioni che ci arrivano da ogni dove, siamo quasi anestetizzati e sempre alla ricerca della perfezione anche se non sappiamo che direzione prendere per cercarla poi alla fine ci accorgiamo che quel “meglio” che stiamo cercando è lì che ci guarda e ci aspetta.»