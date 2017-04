Harry Styles: dal 12 maggio il primo omonimo album da solista in quattro versioni. Tracklist

La sua Sign Of The Times – in radio e digitale da una settimana – ha sorpreso il pubblico per maturità di suoni e per la sorprendente melodia che alza i toni coinvolgendo chi ascolta in maniera quanto mai suggestiva. A questa prima traccia seguirà, dal 12 maggio, un intero album di inediti, il primo di Harry Styles nelle vesti di solista; l’omonimo progetto viene reso disponibile in quattro versioni: CD, CD Deluxe Limited Edition (con copertina rigida e libretto da 32 pagine contenente foto esclusive scattate durante la registrazione in studio), Vinile 180 g e digitale – tutti in pre-order dal 14 aprile.

L’album include dieci tracce, tra cui il singolo di lancio, ed vede come produttore esecutivo Jeff Bhasker (gi al fianco di star del calibro di Ed Sheeran, Alicia Keys, Bruno Mars, P!nk e molti altri), cui si affiancano alla produzione Alex Salibian, Tyler Johnson and Kid Harpoon. Di seguito la tracklist ufficiale: 1. Meet Me in the Hallway, 2. Sign of the Times, 3. Carolina, 4. Two Ghosts, 5. Sweet Creature, 6. Only Angel, 7. Kiwi, 8. Ever Since New York, 9. Woman, 10. From the Dining Table.