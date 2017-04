Giorgia: dal 14 aprile il singolo Credo, estratto dall’album Oronero

Da venerdì 14 aprile 2017 è in rotazione radiofonica Credo, il nuovo singolo estratto dal decimo album di inediti di Giorgia, tratto dall’album Oronero, certificato Disco di Platino da Fimi. Dopo i fortunati singoli Oronero, certificato Disco di platino da Fimi, che ha anticipato l’uscita dell’omonimo album, e Vanità, certificato Disco d’oro da Fimi, presentato dal vivo in occasione della partecipazione di Giorgia come ospite all’ultimo Festival di Sanremo, arriva Credo, il singolo terzo estratto dall’album, che ci accompagnerà per tutta l’estate.

Prosegue intanto in tutta Italia l’Oronero Tour, il tour che da marzo sta portando Giorgia a esibirsi nei palazzetti delle principali città italiane e che proseguirà fino al 26 aprile, quando arriverà al Pala Alpitur di Torino, per l’ultima tappa.