Finalissima record per L’Isola dei Famosi con oltre 4,2 milioni di spettatori. Raz Degan stravince al televoto

Chiude con super ascolti l’edizione 2017 de L’Isola dei Famosi la cui Finalissima, in diretta su Canale 5 mercoledì 12 aprile ha registrato il 24.6% di share (25.6% sul target commerciale) e 4.253.000 telespettatori. A essere incoronato naufrago perfetto è stato Raz Degan – che ha ottenuto ben l’89% delle preferenze al televoto – e l’annuncio della sua vittoria è stato visto da un telespettatore su due toccando il 50% di share.

Numeri eccezionali anche tra i giovanissimi con il 32% di share tra i 15-24enni e il 30% sul target 15-19 anni. L’edizione 2017 del reality chiude, quindi, con una media di oltre 4.000.000 di telespettatori e del 21% di share (media del 26% di share sul target 15-34 anni).

Successo anche per l’appuntamento in day-time, seguita quotidianamente da una media di 3.000.000 di telespettatori pari al 27.5% di share. Non si smentisce neppure il seguito social: sulla piattaforma Mediaset On Demand sono 17 milioni i video visti e ogni settimana, su Twitter, l’hashtag ufficiale #isola si è classificato tra gli argomenti più discussi della serata: ieri ha conquistato il primo posto delle tendenze italiane e mondiali.

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5 ha così commentato la fine di questa stagione de L’Isola dei Famosi: «Questa edizione de L’Isola dei Famosi si è chiusa con numeri davvero importanti. Per questo volevo ringraziare Alessia Marcuzzi, bravissima e superba padrona di casa, Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini, preziosi compagni di viaggio, il regista Roberto Cenci e tutta la squadra artistica e produttiva di Mediaset e Magnolia».