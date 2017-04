DC Weeks: su Premium Cinema HD e Premium Cinema Energy programmazione dedicata agli eroi dei fumetti

La settimana dal 15 al 20 aprile su Premium inaugura l’appuntamento con le Dc Weeks sette giorni di programmazione speciale dedicata ai grandi eroi del fumetto della casa USA. A battezzare la kermesse è la prima visione di Batman v Superman: Dawn Of Justice, il film diretto da Zack Snyder in onda su Premium Cinema HD in prima serata giovedì 20 aprile; ma la giornata con i superpoteri inizia alle ore 15.00 con Batman Begins, seguita da Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Chiusura, alle 24.00, con L’uomo d’acciaio.

In preparazione all’evento, da sabato 15 aprile su Premium Cinema Energy cinque prime e seconde serate con tutte le versioni cinematografiche di Batman e Superman. Di seguito, la programmazione: 15 aprile Lanterna Verde + Dredd – La legge sono io; 16 aprile – Batman (di Tim Burton) + Superman; 17 aprile Batman – Il ritorno + Superman II; 18 aprile Batman Forever + Superman IV; 19 aprile Batman & Robin + Superman Returns–