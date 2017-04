Dal 14 aprile in radio il nuovo singolo di Alice Paba ‘Te lo leggo negli occhi’, online il videoclip

Arriva in radio venerdì 14 aprile il nuovo singolo della giovane Alice Paba, Te lo leggo negli occhi estratto dall’album di debutto Se fossi un angelo. «Spontaneo ed energico che mi regala diverse sfumature di emozioni rinchiuse in una cornice un po’ malinconica», secondo le parole della stessa musicista, il brano arriva dopo il duetto sanremese con Nesli Do retta a te, scritto da Tarducci e contenuto nei progetti di entrambi gli artisti.

L’album con cui la Paba esordisce è prodotto da Brando per Universal/GoWild e contiene nove brani, di cui otto inediti più la cover di Toxic di Britney Spears, reinterpretata in versione acustica. La giovane artista, oltre che interprete, ha anche firmato alcuni testi del disco (Aspetto ancora un po’, Non voglio cadere più e La verità).