Con ‘Lontano lontano lontano’ il cantautore Alessio Caraturo introduce il nuovo album ‘38° parallelo’

Si intitola Lontano lontano lontano il brano con cui il cantautore Alessio Caraturo torna a farsi ascoltare in radio, da venerdì 14 aprile. A cavallo tra la scuola della canzone romantica italiana e le sonorità britanniche, l’artista dedica a se stesso una riflessione, un bilancio di vita personale che anticipa il progetto discografico 38° parallelo in via di pubblicazione.

Accompagna il singolo il videoclip già disponibile in rete e ambientato nella Sicilia più intima, assolata e raccolta insieme; a ospitare le riprese è l’Hotel Atelier sul mare le cui camere sono museo d’arte contemporanea attraverso le quali si snodano i pensieri del musicista. Ogni ambiente diviene, così, orizzonte di una storia in solitudine che viene condivisa fino a diventare mito; e, allora, quelle barchette che si muovono sull’acqua si fanno simbolo di purezza eroica.

Tutto si svolge lungo quel 38° parallelo che dà il titolo al nuovo album, firmato dallo stesso Alessio insieme al produttore Seba, già al fianco di Mario Venuti il quale, tra l’altro, è autore di uno dei brani del progetto di Caraturo. Musicalmente, atmosfere classiche ed elettronica si intersecano con il pop e diventano gli ingredienti con cui il cantautore ha deciso di “partire.. cambiare… tornare… restare…”. Perché, in fondo, la vita è un cerchio.