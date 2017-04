0+ Summer Tour: gli appuntamenti live estivi di Benji & Fede. Date, informazioni e prevendite

Arriva via social la news più attesa dal popolo delle Dreamers, ovvero le date dello 0+ Summer Tour del duo Benji & Fede. L’annuncio arriva alle 14:30 precise e conferma un lungo calendario per la stagione calda dopo gli appuntamenti già previsti per la primavera. E questi mesi si confermano per i ragazzi modenesi un periodo davvero d’oro, con una serie di sold out all’attivo – dopo quello al Mediolanum Forum -, una raccolta di figurine per Panini e il debutto sul mercato ispanico con la versione spagnola di Adrenalina.

Ecco tutte le date estive (Vivo Concerti): LUGLIO 1 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica Cavea / Apertura Porte: 20:00, Inizio Concerto: 21:00 / Prezzi Parterre Centrale: €35,00 + diritti di prevendita, Parterre Laterale: €30,00 + diritti di prevendita, Tribuna Centrale: €35,00 + diritti di prevendita, Tribuna Mediana: €30,00 + diritti di prevendita, Tribuna Laterale: €25,00 + diritti di prevendita, Tribunetta Alta: €22,00 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne; 6 luglio – Grugliasco (TO). GruVillage Festival / Inizio Concerto: 22:00 / Prezzi Posto Unico: €18,00 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne; 8 luglio – Molfetta (BA), Banchina San Domenico / Apertura Porte: 19:00, Inizio Concerto: 21:00 / Prezzi Posto Unico: €25,00 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne, BookingShow;

12 luglio – Brescia, Arena Campo Marte, Brescia Summer Music 2017 / Apertura Porte: 20:00, Inizio Concerto: 21:30 / Prezzi Posto Unico: €24,80 + diritti di prevendita, Posto Unico – IN CASSA: €30,00 / Prevendite TicketOn, VivaTicket; 15 luglio – Senigallia, Mamamia Festival Estate 2K17 / Apertura Porte: 19:00, Inizio Concerto: 21:00 / Prezzi Posto Unico: €25,00 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne, CiaoTickets; 16 luglio – Piazzola Sul Brenta (PD), Postepay Sound Piazzola Sul Brenta / Apertura Porte: 19:45, Inizio Concerto: 21:45 / Prezzi I Platea Numerata: €30,00 + diritti di prevendita, II Platea Numerata: €26,00 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne, GeTicket, FasTickets, Banca del Veneziano e Casse Rurali del Trentino, Mailticket;

18 luglio – Chieti, Anfiteatro la Civitella / Apertura Porte: 19:00, Inizio Concerto: 21:00 / Prezzi Parterre in Piedi: €25,00 + diritti di prevendita, Tribuna Non Numerata: €25,00 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne, CiaoTickets; 19 luglio – Salerno, Arena del Mare, Sottopiazza della Concordia / Apertura Porte: 18:30, Inizio Concerto: 21:30 / Prezzi Posto Unico: €25,00 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne, Go2;

21 luglio – Palermo, Porto di Palermo Castello a mare, Festival Porto D’Arte / Apertura Porte: 18:00, Inizio Concerto: 21:30 / Prezzi Posto Unico: €25,00 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne, Box Office Catania, Box Office Palermo; 22 luglio – Catania; 29 luglio – Udine, Castello di Udine, Udine Vola / Apertura Porte: 19:30, Inizio Concerto: 21:30 / Prezzi Parterre in Piedi – GOLD: €30,00 + diritti di prevendita, Parterre in Piedi: €25,00 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne.

AGOSTO 16 agosto – Soverato (CZ) @ Summer Arena / Apertura Porte: 18:30, Inizio Concerto: 21:30 / Prezzi Parterre in Piedi: €28,69 + diritti di prevendita, Tribuna Numerata: €34,79 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne; 20 agosto – Gaeta (LT), Arena Virgilio / Apertura Porte: 19:00, Inizio Concerto: 21:00 / Prezzi Posto Unico: €25,00 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne, Go2; 24 agosto – Marina di Castagneto (LI), Marina Arena, Bolgheri Festival / Apertura Porte: 19:00, Inizio Concerto: 21:30 / Prezzi Parterre in Piedi: €25,22 + diritti di prevendita, Tribuna Numerata: €30,43 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne, Box Office Toscana;

25 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli – Festival della grande Musica d’Autore e del Teatro / Apertura Porte: 19:00, Inizio Concerto: 21:30 / Prezzi Parterre in Piedi: €25,22 + diritti di prevendita, Tribuna Numerata: €34,78 + diritti di prevendita / Prevendite TicketOne, Box Office Toscana

I biglietti sono disponibili su TicketOne dalle 14.30 di martedì 18 aprile, e in tutti i punti vendita TicketOne e nelle altre rivendite autorizzate da venerdì 21 aprile alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. Per tutto il tour è in vendita il merchandising ufficiale disegnato e curato dallo stesso gruppo e offre una diversa offerta di originali felpe, magliette e cappellini personalizzate con firme e titoli di canzoni (SITO benjiefedeshop.com/).