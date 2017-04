‘Sleep No More Tour Summer 2017’: gli appuntamenti live in Italia di Jack Savoretti. Date e biglietti

Dopo i sold out invernali a Milano e Genova, Jack Savoretti torna dal vivo in Italia anche durante l’estate per alcuni appuntamenti outdoor. L’artista, chitarra alla mano, presenta live i brani del suo nuovo disco Sleep No More uscito il 28 ottobre scorso per Bmg Rights Management / Warner Music Italy. I biglietti sono disponibili in esclusiva Fan Club Presale dalle 10 di giovedì 13 aprile, su TicketOne dalle ore 10 di venerdì 14 aprile, in tutti i punti vendita TicketOne e nelle altre rivendite autorizzate dalle ore 10 di lunedì 17 aprile.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Ecco il calendario italiano dello Sleep No More Tour Summer 2017 di Jack Savoretti con tutte le informazioni in merito a prevendite e prezzi: 18 luglio – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale / Tener-A-Mente // Apertura porte ore 20:00, inizio concerto ore 21:15 // Prezzi biglietti: Poltronissima Numerata – PACCHETTO VIP: € 108,00 + € 5,70 diritti di prevendita, Poltronissima Numerata € 38,00 + € 5,70 diritti di prevendita, Platea Centrale Numerata € 33,00 + € 4,95 diritti di prevendita, Platea Laterale Numerata € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita, Gradinata Numerata € 33,00 + € 4,95 diritti di prevendita, Gradinata Non Numerata € 26,00 + € 3,90 diritti di prevendita // Prevendite Autorizzate: TicketOne, Unicredit;

19 luglio – Recanati (MC), Lunaria Piazza Leopardi // Apertura porte ore 19:45, inizio concerto ore 20:45 // Prezzi biglietti: Settore A – PACCHETTO VIP: €102,17 + €4,83 diritti di prevendita, Settore A: €32,17 + €4,83 diritti di prevendita, Settore B: €27,83 + €4,17 diritti di prevendita, Settore C: €21,74 + €3,26 diritti di prevendita, Settore D: €15,65 + €2,35 diritti di prevendita // Prevendite Autorizzate: TicketOne, Vivaticket;

21 luglio – Stra (VE), Villa Pisani / Venezia Jazz Festival // Apertura porte ore 20:30, inizio concerto ore 21:30 // Prezzi biglietti: Primo Settore Numerato – PACCHETTO VIP: €108,00 + €5,00 diritti di prevendita, Primo Settore Numerato: €38,00 + €5,00 diritti di prevendita, Secondo Settore Numerato: €30,00 +€4,00 diritti di prevendita, Terzo Settore Numerato: €25,00 + €3,00 diritti di prevendita // Prevendite Autorizzate: TicketOne, Unicredit;

22 luglio – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli / Festival della Grande Musica d’Autore e del Teatro // Apertura porte ore 20:30, inizio concerto ore 21:00 // Prezzi biglietti: Poltronissima GOLD – PACCHETTO VIP: €108,26 + €5,74 diritti di prevendita, Poltronissima GOLD: €38,26 + €5,74 diritti di prevendita, Poltronissima: €33,91 + €5,09 diritti di prevendita, Prima Poltrona Numerata: €30,43 + €4,75 diritti di prevendita, Tribuna Numerata: €26,09 + €3,91 diritti di prevendita // Prevendite Autorizzate: TicketOne, Unicredit.