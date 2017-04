Radio Italia Live: primo appuntamento giovedì 13 aprile, protagonisti Benji & Fede. Conduce Serena Rossi

In attesa del doppio evento di giugno, torna in tv l’appuntamento con la musica dal vivo di Radio Italia Live, il programma dedicato agli artisti italiani più amati prodotto e realizzato da Radio Italia. La nuova edizione va in onda dal 13 aprile ogni giovedì alle 21:10 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre free) e in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming sul sito radioitalia.it.

Il format è completamente rinnovato rispetto alle edizioni passate e vede alla conduzione l’attrice e cantante Serena Rossi, che incontra gli artisti in arrivo all’auditorium e nei camerini oltre che in un’intervista tra il pubblico prima dell’esibizione live. Alla speaker di Radio Italia Manola Moslehi, invece, il compite di leggere ai cantanti i commenti dei fan e i messaggi più divertenti raccolti tra il pubblico.

I primi ad esibirsi sul palco sono Benji & Fede, attesi anche al Radio Italia Live – Il concerto a Milano; a seguire tra gli altri protagonisti della stagione ci sono Ermal Meta (puntata in onda il 20 aprile), Nek (puntata in onda il 27 aprile), Alessandra Amoroso (puntata in onda il 4 maggio), Fabri Fibra (puntata in onda l’11 maggio), Samuel (puntata in onda il 18 maggio), Francesco Renga (puntata in onda il 25 maggio), Paola Turci (puntata in onda il 1° giugno), J-Ax & Fedez (puntata in onda il 15 giugno).

I concerti sono trasmessi su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 dtt e 35 TvSat, in HD can 570 dtt, 725 Sky, 135 Tivùsat e via cavo su Video Italia HD in Svizzera), in streaming su radioitalia.it e in contemporanea su Real Time (canale 31 del dtt). Inoltre, sono disponibili anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Durante le puntate si può interagire anche sui social network di Radio Italia e Real Time, dove sono disponibili foto e video inediti.