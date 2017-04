Andrea Maestrelli per Amatrice: continua il viaggio solidale dell’artista per le popolazioni terremotate

Dopo le tappe a Montelupo e Castel Fiorentino, prosegue a Fucecchio ed Empoli il tour teatrale di Andrea Maestrelli per Amatrice, quattro concerti per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto nel 2016. A ospitare i live sono altrettanti teatri dell’Empolese Valdelsa con il coinvolgimento dell’Unione dei Comuni; la partecipazione è gratuita ma al pubblico viene richiesta un’offerta libera devoluta interamente in beneficenza all’associazione Amatrice 2.0.

«Siamo giunti al terzo e penultimo appuntamento di questo Tour nei teatri per Amatrice, sono veramente contento per come stia procedendo. – racconta Maestrelli – È importante vedere quante persone stanno sposando la causa, ed è emozionante toccare e vedere la solidarietà. Le prime due date, quella di Montelupo e quella di Castelfiorentino sono state veramente importanti. A Montelupo abbiamo raccolto € 1150 , a Castelfiorentino € 470 per un totale di € 1620. Se però, aggiungiamo i € 1400 di Vinci, del concerto del 9 Dicembre scorso, siamo a € 3020. Non sono pochi, l’associazione Amatrice 2.0 ringrazia tutti i cittadini che si sono prestati alla beneficenza di queste tre serate.

Adesso più che mai dobbiamo unirci per concludere al meglio questo tour. Vi aspetto il 2 di maggio al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, come ospite ci sarà Francesco Guasti , terzo classificato Sanremo Giovani 2017. Vorrei ringraziare gli ospiti delle scorse serate, Cecco e Cipo per la data di Montelupo e Antonio Maggio per quella di Castelfiorentino. Importanti ringraziamenti vanno a tutti gli sponsor: Santini Confezioni, Rock en Shop Empoli, Azienda Agricola Pinzani, Radio Lady, Nicola Pezzatini per le locandine e Pelle Moda di Empoli. Speciali ringraziamenti vanno alla Nazionale Italiana Cantanti, l’Altoparlante Ufficio Stampa, la mia etichetta discografica Rusty Records e l’Unione dei comuni del circondario Empolese Val d’Elsa; il Comune di Montelupo, di Castelfiorentino, di Fucecchio, di Empoli e di Vinci».

Durante le serate, data la collaborazione della Nazionale Italiana Cantanti, sono attesi anche ospiti conosciuti della musica Italiana. INFO Andrea Maestrelli Per Amatrice Tour Nei Teatri: 2 maggio – Fucecchio, Teatro Pacini, 1 giugno – Empoli, La Perla.