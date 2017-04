‘Scriverò il tuo nome Live’: Francesco Renga regala sedici successi e tre inediti, di cui un duetto con Elodie

Stagione fortunata per Francesco Renga che riparte live sui palchi più importanti d’Italia e il 28 aprile regala anche un nuovo progetto discografico, il suo primo album dal vivo. Scriverò il tuo nome Live (Sony Music) contiene 16 successi dell’artista e tre brani inediti: oltre al singolo già in radio Nuova luce, anche Non passa mai e Così diversa feat. Elodie. Il disco è in pre-order dal 14 aprile con l’instant download del primo estratto ed esce anche in una versione deluxe con l’album di studio Scriverò il tuo nome.

Continua intanto il successo in prevendita per le nuove date dal vivo nei palasport cui seguirà anche un lungo viaggio estivo. DI seguito il calendario aggiornato: MAGGIO 5 maggio – Milano, Mediolanum Forum; 16 maggio – Napoli, Palapartenope; 18 maggio – Firenze, Nelson Mandela Forum; 20 maggio – Torino, Pala Alpitour; 22 maggio – Bologna, Unipol Arena; LUGLIO 1 luglio – Sanremo (IM), Casinò; 6 luglio – Brescia, Piazza della Loggia; 9 luglio – Roma, Cavea; 13 luglio – Mirano (VE), Mirano Summer Festival; 14 luglio – Udine, Castello; 15 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero; 17 luglio – Cremona, Piazza Duomo; 18 luglio – Genova, Porto Antico; 21 luglio – Cervere (CN), Teatro dell’Anima.

AGOSTO 16 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli; 18 agosto – San Pancrazio Salentino (LE), Forum Eventi; 19 agosto – Trani (BA), Piazza Duomo; 21 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena; 23 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico. I biglietti per sono disponibili tramite il circuito TicketOne e i punti vendita autorizzati; informazioni fepgroup.it e francescorenga.it.