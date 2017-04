Isola dei famosi 2017: finale, favorito Raz Degan seguito da Eva Grimaldi e Nancy Coppola

Mercoledì 12 aprile 2017 in prima serata su Canale 5 Alessia Marcuzzi conduce la finale de L’Isola Dei Famosi. Con lei, in studio, l’opinionista Vladimir Luxuria. Ricordiamo che in finale sono giunti i seguenti concorrenti: la cantante neomelodica Nancy Coppola, l’attore, regista ed ex modello Raz Degan, l’attrice cinematografica e televisiva Eva Grimaldi, l’attrice a luci rosse Malena e il giovane modello Simone Susinna.

Chi sarà il vincitore? Nessuno per ora può saperlo ma abbiamo le quote Snai aggiornate che possono dare un’idea sui favoriti dai scommettitori. Secondo le quote Snai a vincere la finale sarà Raz Degan che è quotato a 1.35, seguito da Eva Grimaldi a 2.45 e da Nancy Coppola a 6.00. Meno favoriti dai scommettitori Malena data a 13.00 e Simone Susinna dato a 16.00. Ovviamente, durante la diretta della finale tutto può succedere. Sei d’accordo sui favoriti?