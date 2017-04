Isola dei Famosi 2017: il regolamento della finale; le prove e gli ospiti

Mercoledì 12 aprile in prima serata su Canale 5 Alessia Marcuzzi condurrà l’atteso appuntamento con la finale de L’Isola Dei Famosi. Con lei, in studio, Vladimir Luxuria pronta a commentare le ultime prove dei concorrenti rimasti in gara.

Nancy Coppola, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena e Simone Susinna: solo uno tra loro sarà il concorrente vincitore de L’Isola Dei Famosi. La dodicesima edizione dell’Isola è stata caratterizzata da divisioni, scontri e continue sorprese che hanno animato le dinamiche di gioco dei 14 concorrenti in gara che, per 11 settimane, hanno affrontato prove evolutive, prove ricompensa e prove leader curiose e avventurose, hanno sopportato i morsi della fame e hanno combattuto dando il massimo per raggiungere la vittoria. Questa edizione dell’Isola, caratterizzata da un8 percorso evolutivo cha ha coinvolto i naufraghi di puntata in puntata, culmina in una finale che per la prima volta vedrà gli aspiranti vincitori sfidarsi in un’ambientazione inedita: il futuro.

Dopo la prima eliminazione che vede contrapposti Malena e Simone Susinna, i due concorrenti in nomination, a scandire il ritmo della serata ci saranno una serie di prove e di eliminazioni, sempre valutate dal pubblico che potrà esprimere il proprio voto attraverso gli sms, il web, su Twitter (@isoladeifamosi) e app Mediaset.

Le sfide tra i naufraghi si svolgeranno all’Idroscalo di Milano, location in cui Stefano Bettarini accoglierà a inizio serata i concorrenti che – per la prima volta in quest’edizione – affronteranno il temuto lancio dall’elicottero. Tra le prove previste anche una delle più iconiche del programma: la prova del fuoco, in una nuova veste. Nel corso della puntata ci saranno anche tante sorprese per i finalisti, che saranno accolti in studio da parenti e amici. Per Raz Degan ci sarà anche Paola Barale? Scopriremo in diretta se avrà accettato l’invito. Solo a fine serata Alessia Marcuzzi svelerà chi sarà il trionfatore de L’Isola Dei Famosi che conquisterà il premio di 100.000 euro in gettoni d’oro, la metà da devolvere però in beneficenza.

In studio, arriveranno anche Moreno e Giulio Base, i due ultimi eliminati di quest’edizione, che si aggiungeranno al ricco parterre di ex naufraghi, parenti e amici.