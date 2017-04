Settimana di appuntamenti per Mannarino: fuori il video di ‘Babalù’ e al via le prevendite per tre live estivi

La settimana si annuncia piena di appuntamenti per il pubblico di Mannarino che, da oggi, può vedere in rete sul canale Vevo/YouTube dell’artista il video di Babalù. Nuovo estratto dal recente album Apriti cielo, il brano vede accentuata la sua complessa interpretazione grazie alla clip curata da Paolo Mannarino (già regista di Apriti cielo e Arca di Noè). Se, da una parte, il cantautore non svela l’identità di Babalù, d’altro canto l’ascoltatore può darne svariate letture.

A interpretare il protagonista è l’attore Daniel Terranegra che, insieme a Livia Giulia Domitilla, si trova coinvolto in un’avventura tra fantasia e realtà in cui lo stesso musicista ha una parte importante. E insieme a loro, sullo schermo, anche le oltre 7000 persone che assistito al recente concerto dell’Apriti Cielo Tour al Palalottomatica…

Nuove date #ApritiCieloTour Estate17

12.07 #GENOVA 19.07 #CHIETI 18.08 #NOTO

Biglietti disponibili da domani su: https://t.co/dU6KwlfPYQ pic.twitter.com/5Pi8RFJIB3 — Mannarino (@Mannarino) 10 aprile 2017 La seconda novità settimanale è l’apertura delle prevendite per tre nuove date estive: 12 luglio a Genova (Arena del Mare – Porto Antico), 19 luglio a Chieti (Anfiteatro La Civitella) e 18 agosto a Noto – SR (Piazza Municipio – Scalinata Cattedrale). Le prevendite sono attive dalle ore 10:00 di martedì 11 aprile online su TicketOne e dalle ore 10:00 di venerdì 14 aprile in tutti i punti vendita autorizzati.

Di seguito il calendario primaverile aggiornato dell’Apriti Cielo Tour: 12 (SOLD OUT) e 19 aprile – Bologna, Estragon; 31 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum; 1 aprile – Padova, Gran Teatro Geox; 3 (SOLD OUT), 4 (SOLD OUT) e 18 aprile – Milano, Fabrique; 6 (SOLD OUT), 13 (SOLD OUT) e 14 aprile – Torino, Teatro della Concordia; 8 aprile – Pescara, PalaSport Giovanni Paolo II; 10 aprile – Napoli, Casa della Musica; 21 aprile – Cesena, Carisport; 22 aprile – Riva del Garda (TN), Palameeting.

Questi gli appuntamenti dell’Apriti Cielo Tour Estate 2017: LUGLIO 1 luglio – Molfetta (BA), Banchina San Domenico; 6 luglio – Roma, Ippodromo delle Capannelle; 8 luglio – Pistoia, Pistoia Blues Festival; 9 luglio – Villafranca, Castello Scaligero; 11 luglio – Collegno, Flowers Festival; 12 luglio – Genova, Arena del Mare / Porto Antico; 15 luglio – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni; 18 luglio – Salerno, Arena del Mare; 19 luglio – Chieti, Anfiteatro La Civitella; 21 luglio – Perugia, Arena Santa Giuliana; 22 luglio – Cattolica, Arena della Regina.

AGOSTO 16 agosto – Gallipoli, Parco Gondar; 18 agosto – Noto (SR), Piazza Municipio / Scalinata Cattedrale;19 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena; 23 agosto – Marina di Castagneto (LI), Marina Arena Bolgheri Festival; 25 agosto – Macerata, Sferisterio; 31 agosto – Palermo, Complesso Monumentale Castello a Mare; 1 settembre – Taormina, Teatro Antico; 3 settembre – Treviso, Home Festival 2017 / Main Stage (Area Dogana c/o Viale della Serenissima). L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.