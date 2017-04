Bastille: dopo Torino e Cattolica, la band live anche a Roma e Milano. Info e prevendite

Dopo l’annuncio delle prime due date live a Torino e Cattolica, i Bastille aggiungono due nuovi appuntamenti sui palchi italiani. La band da oltre 500milioni di ascolti su Spotify e 400milioni di views per il solo video di Pompeii arriva, infatti, nel Belpaese per presentare live l’ultimo progetto Wild World in occasione di altrettanti prestigiosi festival di stagione. Dan Smiths, Kyle Simmons, Will Farquarson e Chris Wood sono attesi a Roma il 17 giugno per Luglio Suona Bene e a Monza il 18 giugno per l’I-Days Milano 2017.

INFO 17 giugno – Roma, Auditorium Parco della Musica (Luglio Suona Bene) / Apertura porte: 20.15, Inizio Concerto: 21.00 / Prezzi Parterre: 43,50 euro + diritti di prevendita, Parterre laterale: 39,50 euro + diritti di prevendita, Tribuna centrale: 39,50 euro + diritti di prevendita, Tribuna mediana: 35 euro + diritti di prevendita, Tribuna laterale: 30,50 euro + diritti di prevendita, Tribunetta alta: 26,50 euro + diritti di prevendita / Prevendite dalle ore 11.00 del 10 Aprile su Io Vado Club e My Live Nation e dalle ore 11.00 del 11 Aprile su TicketOne.

18 giugno – Monza, Parco di Monza Autodromo Nazionale (I-Days Milano 2017) lineup: Justin Bieber, Martin Garrix, Alma, Bastille / Prezzi Posto unico: € 55,00 + diritti di prevendita. I biglietti sono in prevendita tramite il circuito TicketOne. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.