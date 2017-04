Le sorelle Marinetti: il trio vocale presenta il nuovo progetto swing ‘La Famiglia Canterina’

Si intitola La Famiglia Canterina (prodotto da Giorgio Bozzo per la P-Nuts, direzione artistica e musicale di Christian Schmitz) il nuovo progetto artistico del trio Le sorelle Marinetti, disponibile da venerdì 7 aprile. Composto di diciotto brani di cui tre strumentali, l’album swing raccoglie la storia musicale del genere attraverso canzoni che coprono un arco temporale che va dal 1935 al 1943 con alcuni dei migliori compositori e autori del periodo.

La tracklist regala, infatti, un salto nel passato che prende vita in un uno spettacolo in cui musica e teatro musica si incontrano. Protagonista è quell’Italietta illusa di bastare a se stessa con propria presunta modernità; ecco allora i “telefoni bianchi” di Camerini, le “sale per danze” eleganti, le Fiat Topolino e Balilla. Un’Italia lontana eppure vicina a cui la radio con i suoni un po’ sgranati ha sempre saputo regalare sorrisi e spensieratezza.

Sul palco con le sorelle Turbina, Elica e Scintilla Marinetti prendono parte allo show i solisti Francesca Nerozzi e Jacopo Bruno e alcuni musicisti dell’Orchestra Maniscalchi. In scaletta brani storici come La Famiglia Canterina, C’è un uomo in mezzo al mare e Ma l’Amore No legati a nomi quali il Trio Lescano, Dea Garbaccio, Ernesto Bonino, Alberto Rabagliati e Gianni Di Palma.