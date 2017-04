Nuovo singolo per Ligabue, in radio con ‘Ho fatto in tempo ad avere un futuro’. Riuscita l’operazione

Arriva in radio Ho fatto in tempo ad avere un futuro, il nuovo singolo di Ligabue, quarto estratto dall’album Made in Italy (Zoo Aperto/Warner Music) e accompagnato anche dal relativo videoclip sul canale ufficiale YouTube dell’artista. Il brano arriva dopo il successo dei precedenti G come Giungla, Made in Italy e È venerdì, non mi rompete i coglioni e suona quasi come un modo per festeggiare la buona riuscita dell’intervento alle corde vocali cui Luciano è stato sottoposto proprio giovedì 6 aprile.

Con queste parole il manager Claudio Maioli ha annunciato con un video messaggio la buona riuscita dell’operazione: «Ciao a tutti da Lione. So quanto state aspettando notizie su Luciano e io sono qui per dirvi che si è appena svegliato dall’anestesia e l’operazione è perfettamente riuscita! Fra pochi giorni avrete notizie direttamente dalla sua voce. A tal proposito c’è una canzone del suo nuovo album che dice Si trova sempre una ragione per brindare, ecco oggi ancora di più! Alla salute sua e di tutti noi, ciao.»

Di seguito il nuovo calendario del Made In Italy – Palasport 2017 posticipato a causa del problema alle corde vocali: SETTEMBRE 4 settembre – Rimini, 105 Stadium (recupero 10 aprile); 6 settembre – Lugano, Pala Resega (recupero 12 maggio); 8 e 9 settembre – Milano, Mediolanum Forum di Assago (recuperi 4 e 5 aprile); 12, 13, 15, 16 e 18 settembre – Roma, PalaLottomatica (recuperi 12 e 13 aprile, 19, 20 e 21 maggio); 20 settembre – Bari, Pala Florio (recupero 23 maggio); 22 e 23 settembre – Firenze, Nelson Mandela Forum (recuperi 22 e 23 marzo); 25 e 26 settembre – Genova, 105 Stadium (recuperi 25 e 26 marzo); 28 settembre – Reggio Emilia, Pala Bigi (recupero 27 aprile – concerto benefico); 30 settembre – Brescia, Fiera (recupero 1 aprile).

OTTOBRE 1 ottobre – Brescia, Fiera (recupero 2 aprile); 3 ottobre – Jesolo (VE), Pala Arrex (recupero 26 aprile); 5 ottobre – Conegliano (TV), Zoppas Arena (recupero 9 maggio); 7 ottobre – Bolzano, Pala Onda (recupero 19 aprile); 10 e 11 ottobre – Torino, Pala Alpitour (recuperi 28 e 29 marzo); 13 e 14 ottobre – Mantova, Pala Bam (recuperi 6 e 7 maggio); 16 ottobre – Ancona, Pala Prometeo (recupero 24 aprile); 18 ottobre – Pesaro, Adriatic Arena (recupero 20 marzo); 18 e 20 ottobre – Padova, Arena Spettacoli PD Fiere (recuperi 21 e 22 aprile); 23 e 24 ottobre – Trieste, Pala Rubini Alma Arena (recuperi 28 e 29 aprile); 27 e 28 ottobre – Bologna, Unipol Arena (recuperi 7 e 8 aprile). Qui le info su biglietti e rimborsi.