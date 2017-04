Nuovo primato per Benji & Fede: Panini dedica al duo la prima raccolta con protagonista una band italiana

Nessuno è profeta in patria, dicevano i latini ma da oggi Benji & Fede smentiscono il detto! La storica Panini – modenese come i due ragazzi – ha deciso di dedicare proprio a loro la prima raccolta di figurine e cards con protagonista una band italiana. Nelle edicole dal 7 aprile, la collezione prevede un maxi album di 32 pagine, con uno speciale poster dedicato alla concerto al Mediolanum Forum del 4 marzo 2017 e un totale di 168 figurine (60 speciali a comporre il paginone centrale) con 50 cards fuori album.

L’album racconta con immagini inedite e tante curiosità le tappe principali della carriera di Ben e Fede, dall’infanzia al successo in rete fino gli album 20:05 e 0+ (entrambi per Warner Music) e alla pubblicazione del libro divenuto caso editoriale Vietato smettere di sognare del 2016. Impossibile non dedicare una sezione all’iconico Mucchino o ai loro tatuaggi, con la possibilità anche di creare la propria figurina personalizzata nello spazio MyPanini.

«Siamo nati e cresciuti a Modena e la Panini ha sempre fatto parte della nostra vita – raccontano Benji & Fede – «Siamo felici e onorati di essere stati scelti per la prima collezione totalmente dedicata ad una band italiana».Soddisfatto anche il patron della casa editrice Antonio Allegra che ha osservato come «con questa collezione abbiamo voluto coniugare un indiscusso fenomeno artistico come Benji & Fede con il piacere fisico di collezionare le figurine, favorendo lo scambio delle emozioni in maniera diretta e regalando a tutte le fan la possibilità di possedere il proprio personale album “di ricordi” dei loro artisti preferiti».

Benji & Fede – official sticker collection riserva almeno altre due sorprse. La prima è costituita da alcune cards con un codice che permette a tutte le fans di vedere 5 video esclusivi sulla pagina dedicata del sito Panini www.benjiefedestickercollection.it. La seconda è la possibilità di incontrare i due giovani talenti grazie alle cards speciali “istant win”: dorate e autografate da Benji & Fede, recano la scritta “HAI VINTO” e danno accesso a un evento esclusivo.

Per chi è meno fortunato, resta comunque un’estrazione cui si può partecipare inviando cinque cards con codice entro la data indicata nel regolamento del concorso disponibile sul sito. Le bustine della collezione Benji & Fede sono in vendita con quattro figurine e una card ciascuna al prezzo di 1,00 €, mentre l’album è acquistabile al costo di 2,00 € oppure, nella soluzione Starter Pack con tre bustine incluse al prezzo di 3,00 €.