Il ritorno di Jason Derulo: la popstar multiplatino è in radio con ‘Swalla’ feat. Nicki Minaj e TY Dolla $ign

Attenzione, attenzione: Jason Derulo è tornato! L’artista multiplatino di Want To Want Me e Talk Dirty arriva in radio e digitale con un pezzone tutto da ballare. La nuova hit internazionale si intitola Swalla e vede la collaborazione di Nicki Minaj e TY Dolla $ign, maestri di autentici successi mondiali con cui Derulo condivide i nuovi traguardi; perché il brano è, infatti, già nella Top 20 nella global chart di Spotify con oltre 2milioni100mila stream giornalieri per un totale di 31 milioni di ascolti.

Ritmo ipnotico e groove estivo, Swalla è accompagnato da un video che esprime pienamente l’energia della canzone attraverso un’autentica esplosione cromatica. E anche la clip si conferma virale in rete avendo superato 54 milioni di visualizzazioni su Youtube e mantenendo stabile Derulo nella Top10 dei canali più cliccati in assoluto. L’estate è davvero nell’aria!