‘Di questo parlo io’: Ilaria Porceddu riparte con un nuovo album. «Ecco il mio piccolo figlio». Presentazione

Ci sono voluti quattro anni per riascoltare in radio la voce di Ilaria Porceddu, giovane artista sarda che i più ricorderanno sotto i riflettori della prima edizione di X Factor nel 2008. Tanto tempo è, infatti, trascorso da quando la cagliaritana con in tasca un diploma scientifico ha deciso di trasformare la passione della giovinezza in un impegno di vita cui dedicare cuore e fatica.

Dalle prime esperienze nacquero i dischi Suono Naturale, Personale e In Equilibrio cui si sono alternati progetti teatrali e cinematografici con la firma della colonna sonora per il cortometraggio Per Anna. Così, tassello dopo tassello, il 7 aprile arriva il nuovo album Di questo parlo io (LineaDue, distribuzione Pirames International) anticipato dal singolo Sette cose.

Tra suoni pop rarefatti ed eleganti e testi riflessivi, Ilaria parte dall’amore con le “sette regole che governano il semplice e universale rincorrersi” per tracciare un quadro umanissimo di sé fatto di vizi, difetti, fragilità e virtù. «Sono passati quattro anni e devo dire che in questo range di età non sono pochi. Sono successe tante cose e dopo In equilibrio avevo bisogno di capire da dove la mia vita, personale e lavorativa, doveva ripartire» racconta Ilaria.

Cuore pulsante del progetto è il sentimento scandagliato nelle sue svariate facce: «L’amore ha tante sfaccettature e difetti che devono essere ammettere sennò non si riesce a costruire nulla. Il primo pezzo del disco, Sette cose, racconta proprio un addio attraverso cui parte un nuovo inizio e rappresenta proprio il momento in cui bisogna lasciare andare per vivere. C’è tanto di vita vissuta anche in questo: avevo bisogno di fare un lavoro consapevole e maturo, per questo sono serviti quattro anni.»

E come in ogni percorso anche gli incontri contano: «Fortunatamente nel mio percorso ho incontrato Francesco Gazzè che mi ha tenuto la mano portandomi in un mondo con tante belle persone, a partire da Francesco De Benedittis. Ho riperso a scrivere lentamente, occupandomi di tante sfaccettarle del mondo musicale, per esempio la colonna sonora per un film e supervisionando i lavori di altri artisti. Ora sono arrivata al parto di questo piccolo figlio».

Di seguito la tracklist di Di questo parlo io: 1. Sas Arvures, 2. Eva si fa fare, 3. Di questo parlo io, 4. Tu non hai capito (ft. Max Gazzè), 5. Tabula rasa, 6. Sette cose, 7. Lisa, 8. C’est l’amour, 9. Lu cor’aggiu. In occasione della pubblicazione dell’album, Ilaria Porceddu ha incontrato i fan il 6 aprile a Milano ed è attesa il 13 aprile a Roma presso Na Cosetta (Via Ettore Giovenale, 54/A – ore 18.00). Bentornata Ilaria.