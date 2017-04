Debutto da solista per Harry Styles: sbarca in radio e digitale il singolo ‘Sign of the Times’

Venerdì importante per Harry Styles che debutta da solista con il brano Sign of the Times, disponibile in radio e nei digital stores di tutto il mondo. Il brano, co-firmato dallo stesso Styles e prodotto da Jeff Bhasker, Alex Salibian e Tyler Johnson, si accompagna a un videoclip ufficiale, atteso entro la fine di aprile che vede alla regia Yoann Lemoine; location delle riprese è stata l’Isola di Skye (Scozia).

E le prossime settimane si annunciano dense di impegni per l’amatissimo artista, che il 15 aprile è atteso al Saturday Night Live (NBC), per la prima volta in 42 stagioni in onda in diretta contemporaneamente in tutti gli Stati Uniti; inoltre, il 21 aprile la popstar farà il suo debutto solista oltreoceano nel talk show inglese della BBC The Graham Norton Show. In bocca al lupo per questo nuovo viaggio!