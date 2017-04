Amici: 8 aprile 2017, Maria De Filippi ospita De Gregori, Bocci, Ofenbach e Janieck

Sabato 8 aprile 2017, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con il talent show leader del sabato sera Amici, condotto da Maria De Filippi. Continua l’agguerrita sfida tra le due squadre una capitanata da Elisa con Veronica Peparini e Rudy Zerbi e l’altra guidata da Morgan, dal produttore artistico Boosta e da Alessandra Celentano.

Sono rimasti 10 i talenti in gara a contendersi la vittoria: per i blu i cantanti Riccardo, Federica e i ballerini Andreas, Cosimo e Vittoria; per la squadra dei bianchi i cantanti Shady, Thomas, Mike Bird e i ballerini Oliviero e Sebastian. A giudicare le performance in gara in veste di quinto giudice l’attore Marco Bocci. La grande musica sul palco si vive quando il cantautore e musicista Francesco De Gregori canta Rimmel e duetta con i ragazzi in una seconda esibizione. In studio anche due giovani star della musica internazionale: il duo di astri nascenti dell’elettro music Ofenbach e l’autore, cantante, musicista e performer olandese pop dance che sta scalando le classifiche di tutta Europa Janieck.