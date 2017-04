AirPlay Radio: Vasco Rossi secondo, in TopTen Gabbani e Ferreri. Tiromancino più alta new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 14.2017 (dal 31 marzo al 6 aprile 2017) che vede confermato Chained To the Rhythm di Katy Perry in vetta mentre Come nelle favole di Vasco Rossi guadagna la seconda posizione (+2) e Something Just Like This di The Chainsmokers & Coldplay raggiunge il gradino più basso del podio (+3). Secondo i dati EarOne, al quarto posto Shape Of You di Ed Sheeran (-2) seguito da Be Mine degli Ofenbach (stabili in quinta posizione), Cloud 9 dei Jamiroquai (sesti, +1) e Despacito di Luis Fonsi (settimo, +1). Completano la Top Ten Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani (ottavo, -5), Partiti adesso di Giusy Ferreri (nona, +5) e Believer degli Imagine Dragons (decimi, +2). La più alta nuova entrata della settimana è Dove tutto è a metà dei Tiromancino alla posizione 17. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].