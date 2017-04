‘Now Or Never’: dal 7 aprile in radio il singolo di Halsey, primo estratto dall’album in uscita il 2 giugno

Dopo la collaborazione fortunata con The Chainsmokers in Closer e l’ottima accoglienza internazionale del singolo New Americana, la cantante statunitense Halsey torna con Now Or Never, già disponibile in digitale e da venerdì 7 aprile anche in rotazione radiofonica. Prodotto da Benny Blanco, Cashmere Cat e Happy Perez, la traccia anticipa l’album Hopeless Fountain Kingdom annunciato per il 2 giugno (in pre-order).



Ad accompagnare il singolo è un videoclip per la regia di Halsey e Sing J Lee che ha sfondato la soglia del milione di views in meno di 24 ore. «Il video di Now Or Never (il mio debutto da regista) è solo una parte di una lunga narrazione, la storia di due innamorati osteggiati da forze contrarie che cercano di tenerli separati – racconta l’arista – La canzone parla di due impazienti, giovani amanti, ma nell’insieme dell’universo di Hopeless Fountain Kingdom, la posta in gioco è molto più alta per questi due sfortunati ragazzi.»

Il mondo disegnato nel disco in arrivo si ispira alla versione cinematografica di Romeo e Giulietta elaborata da Baz Luhrmann nella pellicola del 1996. Ecco, allora, Luna (Romeo-Halsey) e Solis (Giulietta) approdare anche su Twitter come perfetti esponenti della società Anni Duemila capace di portare in rete pure le proprie case (Angelus e Aureum ).