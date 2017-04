L’isola dei Famosi 2017: sondaggio, da Raz Degan a Nancy, da Eva a Malena e Simone, chi vincerà?

Come ogni anno torna immancabile la finale de L’isola dei Famosi, che andrà in onda mercoledì 12 aprile 2017 in prima serata su Canale 5, condotta da Alessia Marcuzzi con l’opinionista Vladimir Luxuria. Potevamo farci scappare l’occasione di coinvolgere i nostri lettori in un divertente sondaggio? Ovviamente no! Abbiamo, quindi, deciso di chiedere a voi utenti del sito quale è, a vostro parere, il concorrente che merita la vittoria dell’edizione 2017.

I finalisti sono: il regista, attore ed ex modello israeliano Raz Degan, il modello Simone Susinna, la cantante partenopea Nunzia Coppola, in arte Nancy, l’attrice a luci rosse Milena Mastromarino, in arte Malena e l’attrice Eva Grimaldi. In questo momento al televoto sono presenti Malena e Simone Susinna: non sapendo chi dei due passerà il turno ed accederà alla finale, nel sondaggio potranno essere votati entrambi.

Si può votate tutti i giorni per un massimo di 100 voti al giorno ed è possibile votare un solo concorrente in gara, i tre concorrenti più votati formeranno il vostro podio. Per poter votare più volte basta aggiornare la pagina. Il sondaggio apre alle ore 23:30 di giovedì 6 aprile 2017 e chiuderà automaticamente alle ore 23:30 di mercoledì 12 aprile 2017.

Si ricorda che il sondaggio non ha nessuna valenza e nessun valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Ha l’unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione.

