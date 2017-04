Thegiornalisti: sbarca su Spotify l’inedito ‘Senza’ che dà il nome ai prossimi speciali eventi live

È disponibile in streaming su Spotify il brano Senza dei Thegiornalisti, l’inedito che dà il nome alle date evento di cui Tommaso Paradiso & Co. saranno protagonisti nel mese di maggio. Due gli appuntamenti, il 9 maggio al Palalottomatica di Roma e l’11 maggio al Mediolanum Forum di Milano. «Senza è una canzone che per me rappresenta una nuova tappa sonora importante. – racconta il leader – Siamo alla continua ricerca di quell’equilibrio tra la modernità e la coscienza d’autore, tra melodia e ritmo, tra accordi semplici e i loro rivolti, tra parole di tutti i giorni e nuovi slogan. L’ho scritta per una bellissima povera matta»

Insieme ai Thegiornalisti, sul palco del Palalottomatica e del Forum, sono attesi anche come ospiti Calcutta (con uno speciale dj set), Elisa, Fabri Fibra e Luca Carboni. Nell’attesa, tra un premio e l’altro, in occasione del Record Store Day del 22 aprile, vengono messi sul mercato i vinili di Fuoricampo e Completamente Sold Out (già in pre-order su musicfirst.it).