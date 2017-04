L’estate musicale si apre con ‘Radio Italia Live – Il Concerto’: doppio appuntamento, novità e cast

Anche in questo 2017 si rinnova l’appuntamento che apre ufficialmente la stagione dei concerti all’aperto: parliamo di Radio Italia Live – Il Concerto, il grande evento musicale gratuito che torna a riempire Piazza Duomo a Milano il prossimo 17 giugno. E, qui, arriva subito la prima novità dell’edizione che celebra i 35 anni dell’emittente radiofonica la quale, per festeggiare degnamente, dopo la doppietta meneghina del 2016, ha deciso di raddoppiare il calendario affiancando al Nord Italia una seconda tappa che si svolgerà il 30 giugno al Foro Italico di Palermo.

Proprio per questo motivo, la conferenza stampa milanese ha visto in collegamento il sindaco Leoluca Orlando in uno passaggio di testimone simbolico con il sindaco Beppe Sala; per entrambi i primi cittadini, del resto, si tratta della prima volta alla presentazione della manifestazione e l’entusiasmo è palpabile. «La prima buna notizia – interviene il commissario unico di Expo 2015 – è che Radio Italia ancora una volta fa un regalo a Milano con il grande concerto il 18 giugno e raddoppia con un appuntamento a Palermo il 30 giugno. Questa città vive un momento particolare, anche molto felice nonostante le difficoltà e il nostro cuore va sempre nella direzione di rinforzarne l’attrattiva e di essere città estremamente solidale. Sono felice di questa partnership con Palermo a dimostrazione di come sia possibile collaborare insieme, collegandosi con tutto il Paese.

Milano e Palermo hanno una situazione turistica molto positiva in questo periodo: siamo su un’onda buona e dobbiamo cavalcala e in questo la musica dal vivo ha un ruolo fortissimo. Personalmente sarò in piazza a seguire il concerto e spero che i milanesi si divertano nella massima sicurezza.» Riflessioni dello stesso tono giungono anche dal sindaco di Palermo che affida proprio a Radio Italia Live – Il Concerto l’inaugurazione della stagione estiva siciliana «sul mare, per confermare la nostra cultura dell’accoglienza».

A consolidare l’aspirazione culturale a tutto tondo di Milano è intervenuto davanti ai media anche l’assessore Filippo Del Corno, colui che – in termini di #Rilive – ha maggiore esperienza essendo stato presente anche alle edizioni precedenti nel medesimo ruolo: «Milano è stata sempre attenta alla proposta culturale per la città e l’evento di radio Italia attiva sempre un grande energia. Ci sono grandi protagonisti, grande musica ma anche alta qualità grazie alla presenza dell’orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori che, non a caso, calca lo stesso palco usato anche dalla Filarmonica della Scala come fosse un passaggio del testimone che esprime la molteplicità della tradizione musicale italiana.»

Veniamo al doppio concerto che, a parte la conferma alla conduzione di Luca e Paolo, mette in campo per il 2017 una serie di novità a partire dalla presenza di Serena Rossi e Manola Moslehi che accompagnano il pubblico durante la messa in onda degli appuntamenti live di Radio Italia fino al concerto di giugno. A illustrare tutte le ulteriori news è il Diirettore Generale Marketing e Commerciale Radio Italia Marco Pontini: «Quest’anno per la prima volta il nostro partner televisivo è rappresentato da Discovery Italia; sui canali Real Time e Nove, infatti, si può seguire la diretta in simulcast con Radio Italia di entrambe le serate. E i cambiamenti sono anche di natura tecnica con il nuovo logo e i visual di Sergio Pappalettera e la sigla realizzata in collaborazione con Saturnino»

Tempo, quindi, di annunciare anche il ricchissimo cast che si dividerà sulle due serate con alcuni artisti on stage sia a Milano sia a Palermo e altri, invece, in una sola delle due città. Ecco tutti i performer: Andrea Bocelli, Alessandra Amoroso, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Emma, Lorenzo Fragola, Francesco Gabbani, Giorgia, J-Ax & Fedez, Fiorella Mannoia, Nek, Samuel, Umberto Tozzi. Per la sezione Radio Italia 3.0 sono attesi Elodie, Lele, Marianne Mirage e Sergio Sylvestre mentre per Radio Italia World si esibiscono Anastacia e Bob Sinclar.

L’evento viene trasmesso in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, 570 HD; canale 725 SKY, canale 35 TvSat, 135 HD, solo in Svizzera Video Italia HD), Real Time (canale 31 del DTT), Nove e in streaming audio/video su radioitalia.it oltre che in tempo reale sulle app gratuite “iRadioItalia”. Non manca l’apportio social sulle pagine ufficiali di Radio Italia e di Real Time (Facebook, Twitter, Instagram e SnapChat) con l’hashtag ufficiale: #rilive. Pronti?