Torna in radio Fabio Curto: il nuovo singolo dal 14 aprile ‘Via da qua’ come «una discesa libera»

Arriva in radio e digitale venerdì 14 aprile Via da qua, il nuovo singolo del cantautore Fabio Curto che torna con un inedito a due anni dall’album e dalla vittoria di The Voice of Italy (2015). Il brano (Marasco Comunicazione/Believe Digital) – scritto interamente dallo stesso Fabio – è stato prodotto e arrangiato da Simone Bertolotti presso WhiteStudio 2.0 e suona come un pop folk che utilizza strumenti popolari quanto inconsueti quali buzuki irlandese e tammorra.

Così Curto racconta il singolo in arrivo: «In questo pezzo sento la gioia di vivere, condividere e percepire attraverso l’intesa dei sensi. Correre senza una meta come un bambino, una discesa libera che può costare qualche graffio ma che vale la pena di essere vissuta. Sin dall’intro strumentale si avverte questa urgenza che ripiega poi dolcemente su un momento riflessivo in cui Via da qua è pronunciato davanti un tramonto rosso, davanti una giornata che finisce.

Sono presenti nel brano molti dei valori in cui credo profondamente e che ritrovo spesso negli ambienti umili e informali, quello che sinceramente prediligo. Ho voluto inserire nella solida struttura del brano terzinati ritmici facendo convivere un leggero soffio di Irish con alcuni dei suoni che mi fanno sentire legato alla mia terra».