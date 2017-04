Niccolò Fabi svela la copertina dell’album celebrativo ‘Diventi Inventi 1997 – 2017’

Annunciato di recente per celebrare i primi vent’anni di carriera, il nuovo album di Niccolò Fabi ha da oggi anche una copertina che l’artusta stesso ha svelato via social con un lungo post che racconta le ragioni del progetto Diventi Inventi 1997 – 2017.

Così Fabi ha accompagnato l’immagine di copertina: «Ecco come si perde la lotta contro il compare narciso e la crisi dei cinquant’anni. Anche se a dire il vero in questo ventennio di canzoni pubblicate non ho nascosto né i pensieri né la faccia. Ergo una raccolta del genere è giusto ed inevitabile che abbia i pensieri dentro e fuori la faccia. Come contenuto ci sarà un po’ di tutto. In questo periodo sto facendo l’archivista il biologo il ricercatore di reliquie e il make up artist. Vi aggiornerò strada facendo.

L’ultimo primopiano a colori in copertina risale per l’appunto a venti anni fa. Unica differenza oltre all’invecchiamento è che questa volta è una mia scelta. Così anche l’ultimo cerchio si chiude».

E per festeggiare il ventennale, Fabi sarà in tour durante tutta la stagione estiva (Barley Arts e Ovest): 28 giugno – Carpi, Piazza dei Martiri CARPI SUMMER FEST; 30 giugno – Napoli, Castel Sant’Elmo; 6 luglio – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte; 7 luglio – Villafranca (VR) Castello Scaligero; 8 luglio – Torino, Piazzetta Reale FESTIVAL D’ESTATE; 13 luglio – Pistoia, Piazza Duomo PISTOIA BLUES, protagonista della quinta edizione della Notte Rossa; 22 luglio – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale Festival TENER-A-MENTE; 6 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone Borsellino; 12 agosto – Locorotondo (BA), Locus Festival; 26 agosto – Macerata, Sferisterio. La festa 2017 si conclude il 26 novembre con un concerto-evento unico al PalaLottomatica di Roma. I biglietti sono disponibili in prevendita tramite i circuiti abituali autorizzati..