‘Magellano’: Francesco Gabbani svela titolo e cover del nuovo album. Un giro del mondo Anni Duemila?

Dopo il Triplo Platino per la sua Occidentiali’s Karma, Francesco Gabbani ha svelato titolo e cover del nuovo album, in uscita il 28 aprile per BMG Rights Management (Italy). Il progetto che apre all’artista le porte d’Europa si intitola, infatti, Magellano dal nome del navigatore che per primo fece il giro della terra tra il 1519 e il 1922. Amante dei giochi di parole e di mille riferimenti tra cultura e stereotipo, Gabbani si prepara forse a guidare il suo pubblico in un itinerario musicale a tutto tondo come fosse un moderno scopritore nei mari?

Quello che per ora sappiamo è che il mare, anzi l’oceano del web, sta premiando il musicista con numeri da capogiro in vista della sua partecipazione all’ESC 2017: in vetta alle classifiche digitali e streaming, Occidentiali’s Karma conta finora oltre 82 milioni di visualizzazioni su YouTube destinate a crescere ancora. E Gabbani è reduce dalla prima tappa dei pre-party dell’Eurovision Song Contest che lo ha portato direttamente in quel di Londra dove si è esibito anche con la sua Amen.

Intanto, si arricchisce di nuovi concerti anche il calendario del tour che, vista la grande richiesta di biglietti, raddoppia a Forte dei Marmi (la prima data è sold out in prevendita). Ecco il calendario aggiornato (International Music and Arts): GIUGNO 19 giugno – Verona, Teatro Romano (Rumors Festival); 20 giugno – Torino, Gru Village; 25 giugno – Sogliano al Rubicono, piazza Matteotti; 7 giugno – Carpi, piazza Martiri (Carpi Summer Fest); 28 giugno – Brescia, piazza della Loggia; 29 giugno – Milano, Carroponte.

LUGLIO 6 luglio – Fontaneto D’Agogna (NO) (Open Air Festival) – Phenomenon; 7 luglio – Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria; 15 luglio – Roma, Parco della Musica, Cavea (Luglio Suona Bene); 16 luglio – Molfetta, Anfiteatro di Ponente (Luci e suoni a Levante); 21 luglio – Firenze, Piazza della Santissima Annunziata Mus Art Festival); 28 luglio – Palermo, Teatro di Verdura; 29 luglio – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino.

AGOSTO e SETTEMBRE 2 agosto – Pescara, Teatro Monumento D’Annunzio; 9 agosto – Alassio, Porto Turistico Luca Ferrari (Riviera Music Festival); 10 e 11 (SOLD OUT) agosto – Forte dei Marmi, Villa Bertelli, 18 agosto – Lecce, Piazza Libertini; 19 agosto – Caulonia Marina (RC), Piazza Bottari; 25 agosto – Castagnola delle Lanze, piazza San Bartolomeo; 9 settembre – Napoli, Arenile di Bagnoli. I biglietti sono disponibili secondo le indicazioni indicate in questo articolo.