Kendrick Lamar: per il videoclip del nuovo singolo ‘Humble’ sono 22 milioni le views in tre giorni

Solo quasi 22 milioni (oltre 21.8 milioni per la precisione) le visualizzazioni che il videoclip del nuovo singolo di Kendrick Lamar ha raccolto in soli tre giorni dalla messa in rete. Humble nasce dalla collaborazione con Mike Will Made-It alla produzione e anticipa l’album in via di pubblicazione che la superstar Hip Hop ha promesso a breve ma di cui si conoscono altri dettagli.

A firmare il video ufficiale sono il regista Dave Meyers e il duo Little Homies (Dave Free e Kendrick Lamar), i quali hanno condensato nelle immagini riferimenti e rimandi densi di richiami religiosi dallo stesso interprete che veste l’abito papale a L’ultima cena leonardesca. Su tutto la contaminazione del rap, per cui gli apostoli diventano un gruppo di rapper che si muove a suon di stereotipi.