‘Borderline’: nel nuovo singolo di lowlow il dolore di un’adolescente e di un’intera generazione

Tra i narratori rap più intensi in circolazione, lowolow sa raccontare il dolore e la difficoltà con una sensibilità rara che non nasconde nulla per pudori o pregiudizi di sorta. E lo fa anche nel nuovo singolo, Borderline, traccia estratta dall’album Redenzione (Sugar Music; qui la nostra intervista) che mette a nudo una sofferenza tragica quanto tristemente comune; al centro dello storytelling è Lara, adolescente come tante, che solo nell’autolesionismo trova la via per espiare un malessere tutto interiore.

Apri gli occhi, guardati dentro. Borderline, fuori ora su @VEVO_IT .https://t.co/1OD0BIyVe0 — lowlow (@lowlowofficial) 4 aprile 2017

«Ho un pubblico molto giovane e ho deciso di usare uno storytelling per parlare di un disturbo grave al giorno d’oggi delle ragazze adolescenti, l’autolesionismo – spiega lowlow – Non si possono giudicare le persone senza conoscerle ma ho scritto questa canzone per parlare della finzione, della noia, della disinformazione che ci circonda». Ad accompagnare la release del singolo è il videoclip diretto da Yuri Santurri & Daniele Tofani per Trilathera con un cameo di Nico, già protagonista dei precedenti due video a costruzione di una storia che continua.

In collaborazione con il Telefono Azzurro, la clip termina con l’invito ai ragazzi che si riconoscono nella storia di Lara a non restare in silenzio e contattare il numero 1.96.96 o chattare su www.azzurro.it condividendo il proprio disagio. A breve, poi, lowlow porterà sul palco Borderline in occasione delle anteprime del suo tour che il 21 aprile fa tappa ai Magazzini Generali di Milano e il 22 aprile all’Orion di Roma.