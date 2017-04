‘Tu sei’ è il nuovo singolo di Gabry Ponte feat. Danti. Nel video anche Benji & Fede, Favij e Rudy Zerbi

È uscito il nuovo singolo di Gabry Ponte, Tu sei feat. Danti, brano che intende replicare il successo della hit estiva Che ne sanno i 2000 certificata Disco di Platino in Italia e con oltre 42 milioni di views in rete. Già disponibile negli store, la traccia diventa ora anche un videoclip con la direzione di Mercury film ambientato in un futuro prossimo in cui la realtà aumentata ormai controlla la vita di ognuno.

L’attesa è finita…Ecco il video!!! 💚 CONDIVIDETEEEEEEhttps://t.co/BxX8E9W872 — Gabry Ponte (@gabryponte) 3 aprile 2017

Nei fotogrammi del video si riconoscono volti noti, quali gli youtuber Favij e Giulia Penna nei panni dei protagonisti, mentre compaiono in speciali camei anche Rudy Zerbi, Benji & Fede e i Marnik, che hanno curato la produzione di uno dei remix del brano. A ispirare la traccia è una canzone della storia musicale italiana: un sample della celebre Tu di Umberto Tozzi è, infatti, usato come “hook”. L’avevate riconosciuto?