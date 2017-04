Stelle e musica: dalle nebulose alle supernove, Angelo Albani e Damiano Marino live chitarra e voce

Grazie alla collaborazione tra Groove It e LOfficina del Planetario di Milano, le serate osservative si fondono in armonia con la Musica. Vi aspettiamo sabato 8 aprile 2017 alle ore 21.00 per emozionarvi con la voce e la chitarra del duo Albani e Marino. (ingresso 5 € intero – 3 € ridotto). È curioso pensare che, quasi come fossero viventi, anche le stelle nascono e muoiono, eppure è ciò che accade! Per l’uomo è impossibile assistere all’ intera vita di una stella, ma basta saper osservare a fondo il cielo di questa notte, per riuscire a ricostruire la loro storia e il destino che le attende.

Due chitarre acustiche, una voce e un repertorio che spazia dagli anni ’70 ai giorni nostri, sono gli ingredienti di questo power duo. La predilezione per le sonorità di stampo britannico e per l’improvvisazione rendono il loro show un momento coinvolgente durante il quale è difficile non rimanerne coinvolti. Angelo Albani è un cantante, autore, produttore, arrangiatore e insegnante di canto milanese che ha pubblicato nel 2006 l’album Milano Take Away, dopo aver suonato per molti anni in cover band con le quali si è esibito in numerosi locali in Italia. Parallelamente ha continuato a prestare la voce per cori e jingle pubblicitari in studio e nell’ inverno 2004/2005 è stato chiamato a prendere parte alla trasmissione televisiva di canale 5 Passaparola. Inoltre dal 2000 è cantante dei Voodoo Circle, apprezzata jam-band milanese della quale fa parte anche Damiano Marino. Uno fra i chitarristi più dotati nel panorama musicale meneghino, Damiano Marino è animato da un’autentica devozione nei confronti dello strumento. Da molti anni macina chilometri suonando in Italia e all’estero a fianco di numerosi professionisti del panorama italiano. Nel corso degli anni ha prestato il suono della sua chitarra e la sua passione a diverse band tra le quali Ronnie Jones e la Soul Syndicate band, la Martini Bank di Pino Martini e gli Stato Brado.

Nonostante la dedizione per la chitarra elettrica nutre un vero amore per lo strumento acustico che lo porta a realizzare prima il cd Waves, progetto originale per chitarra e piano insieme al pianista e tastierista Michele Fazio, e poi il recente Acoustic Paths. Angelo e Damiano collaborano con Groove It dal 2010 con circa 20 brani di nuova composizione. Se sei interessato ad avere ulteriori informazioni in merito a questo evento contattaci al 02/88463340 oppure visita il sito. Segui la Pagina Facebook di Groove It.