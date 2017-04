Nuovo video per Matteo Markus Bok: online ‘È diventata primavera’. E dal 12 maggio ‘Just One Lie’

È disponibile su Vevo/YouTube il videoclip di È diventata primavera del giovanissimo Matteo Markus Bok noto al pubblico per la sua partecipazione fortunata a Italia’s Got Talent. Il video regala la versione unplugged del brano, quella con cui Il giovane cantautore italo-tedesco ha conquistato i giudici del programma; dedicata al padre, la canzone prende spunto da un tema scolastico sulla famiglia e in particolare della lontananza dal padre. Ed è stata la sorella di Matteo a pensare di raccontare quel testo al produttore, arrangiatore e coautore del brano, Rossano Eleuteri.

Il 12 maggio è, invece, prevista la pubblicazione negli store digitali di Just One Lie (Music Television / Sony Music), nuova traccia pop scritta da Richard Hamersma e Seann Bowe che esce in contemporanea con il videoclip; B-side sarà la ballata Miracle scrita dagli autori americani Mike “G” Guerriero e Arty Skye. Nell’attesa, il 6 aprile Matteo è atteso a Berlino per l’Echo Festival in qualità di artista emergente.