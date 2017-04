Impegni europei per Il Cile in attesa del nuovo album: dal 19 aprile in tour con gli Afterhours. Date

Mentre fervono i lavori per il nuovo album insieme al produttore Fabrizio Barbacci, Lorenzo Cilembrini in arte Il Cile prepara le valigie per l’Europa. Sarà infatti il cantautore aretino a fare da supporter per il tour degli Afterhours nel Vecchio Continente, al via il prossimo 19 aprile. L’annuncia arriva – come ormai è consuetudine via social, attraverso il post che segue…

Di seguito il calendario completo de Il Cile Eurotour 2017 realizzato con il contributo di Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e Del Turismo, Società Italiana Autori ed Editori, Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura: 19 aprile – Frankfurt, Das Bett; 20 aprile – Bruxelles, VK; 21 aprile – London, O2 Academy Islington; 23 aprile – Dublin, Opium Rooms; 24 aprile – Amsterdam, Q Factory; 25 aprile – Berlin, Bi Nuu; 27 aprile – Paris, La Bellevilloise; 29 aprile – Barcelona, Razzmatazz 2.