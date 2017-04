‘Il codice della bellezza tour’: Samuel on stage durante l’estate nei festival di tutta Italia. Le date

Dopo le prime anteprime live previste a maggio 2017, Samuel si prepara a trascorrere l’estate sui palchi dei principali Festival italiani con date da nord a sud a partire dal 7 luglio prossimo. Per il primo tour da solista, l’artista propone dal vivo i brani dei suo album Il codice della bellezza (Sony Music Italy) ma anche tracce della discografia dei Subsonica arrangiate in un’inedita chiave acustica.

Queste le date de Il codice della bellezza tour (BPM concerti): 11 e 12 maggio (entrambe SOLD OUT) – Torino, Hiroshima Mon Amour; 18 maggio – Milano, Alcatraz; 27 giugno – Roma, Postepay Sound Rock in Roma; 7 luglio – Paratico (BS), Albori Festival; 8 luglio – Genova, Goa Boa festival; 15 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival; 13 agosto – Santa Cesarea Terme (LE), Cube Festival; 31 agosto – Mantova, Mantova Arte e Musica; 1 settembre – Treviso, Home Festival. I biglietti per i concerti sono disponibili tramite i circuiti abituali.