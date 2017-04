Al Postepay Sound Rock in Roma arrivano anche i ‘Comunisti col Rolex’ J-Ax & Fedez. Info e biglietti

Dopo aver annunciato la data svizzera al Moon&Stars di Locarno come co-headliner di Mackelmore & Ryan Lewis, la coppia multiplatino J-Ax & Fedez conferma una nuova partecipazione live per l’estate 2017. I due artisti saranno, infatti, sul palco del Postepay Sound Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle sabato 8 luglio con il loro super show dal concept scenografico che mette in scena l’ascesa sociale: dal basso verso l’apice della piramide, le canzoni sono rappresentate visivamente su un palco a due livelli dominato da un mega schermo piramidale.

INFO Saludo Italia / Newtopia. 8 luglio – Roma, Postepay Sound Rock in Roma 2017 / Apertura porte: ore 18.00, Inizio concerto: ore 21.30 / Prezzi Posto unico intero: € 30.00 + d.p. / Prevendite: Postepaysound.it e Ticketone.it da martedì 4 aprile alle ore 10:00 – Punti Vendita Ticketone, BoxOffice Lazio, Etes, Booking Show da venerdi 7 aprile alle ore 10:00. Si raccomanda l’acquisto dei biglietti esclusivamente tramite i circuiti ufficialmente autorizzati alla vendita.