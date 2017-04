Il ritorno dei Gorillaz: dal 28 aprile l’album ‘Humanz’ con Rag’n’ Bone Man, Benjamin Clementine e altri

Tornano, a sette anni dal precedente progetto, i Gorillaz che venerdì 28 aprile 2017 pubblicano il nuovo album Humanz (Parlophone Records) prodotto insieme a The Twilight Tone of D /\ P e Remi Kabaka. La band virtuale creata da Damon Albarn e Jamie Hewlett segna, così, un nuovo passo lungo il percorso che ha tracciato mixando il linguaggio musicale con la grafica e il fumetto.

Per l’album in arrivo Murdoc Niccals (al basso), Noodle (alla chitarra), Russel Hobbs (alla batteria) e 2D (voce) hanno coinvolto colleghi prestigiosi con cui firmano alcuni featuring d’eccezione: ecco, tra i tani, comparire Rag’n’ Bone Man, Benjamin Clementine, De La Soul, Grace Jones Jamie Principle e Kali Uchis. Quattordici le tracce finali, che sono state registrate tra Londra, Parigi, New York, Chicago e la Jamaica.

Ad anticipare l’album è sbarcato in rete Saturnz Barz (Spirit House), clip di 6 minuti in animazione diretta da Jamie Hewlett che raccoglie il brano Saturnz Barz per intero e frammenti di Ascension, Andromeda e We Got The Power; il video è disponibile su YouTube in versione in Virtual Reality (360°-3D) cui seguirà una versione interattiva, sempre in Virtual Reality, su Daydream. I Gorillaz sono attesi in Italia il prossimo 10 giugno come headliner del Demon Dayz Festival al Dreamland di Margate e nuove date sono in via di definizione.

Di seguito la tracklist completa di Humanz e le relative collaborazioni: 1. Ascension Vince Staples, 2. Strobelite Peven Everett, 3. Saturnz Barz feat. Popcaan, 4. Momentz feat. De La Soul, 5. Submission feat. Danny Brown & Kelela, 6. Charger feat. Grace Jones, 7. Andromeda feat. D.R.A.M., 8. Busted and Blue, 9. Carnival feat. Anthony Hamilton, 10. Let Me Out feat. Mavis Staples & Pusha T, 11. Sex Murder Party feat. Jamie Principle & Zebra Katz, 12. She’s My Collar feat. Kali Uchis, 13. Hallelujah Money feat. Benjamin Clementine, 14. We Got The Power feat. Jehnny Beth.

Nella versione deluxe si aggiungono cinque Bonus Tracks con degli interludi narrati da Ben Mendelsohn: 15. The Apprentice feat. Rag’n’ Bone Man, Zebra Katz & RAY BLK, 16. Halfway To The Halfway House feat. Peven Everett, 17. Out Of Body feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Vonshà, 18. Ticker Tape feat. Carly Simon & Kali Uchis, 19. Circle Of Friendz feat. Brandon Markell Holmes.

Humanz – Super Deluxe Vinyl Box Set

L’album Humanz viene pubblicato anche nella versione Super Deluxe Vinyl Box Set con 14 vinili singoli da 12” di colore diverso e copertine differenti. Ogni vinile comprende un brano dell’album insieme a una versione alternativa dello stesso. Nel box sono contenuti anche un libro (rilegato in stoffa, laminato a caldo, con copertina rigida ed esclusivo artwork dei Gorillaz firmato da Jamie Hewlett) e una download card, il tutto racchiuso in un box per vinili 12” su misura. Lo speciale box set da collezione sarà spedito più avanti ma si accompagna a un codice per il download dell’album nel giorno di pubblicazione.