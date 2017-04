Amici 16, secondo serale sabato 1 aprile. Renga, LP e Moro ospiti; Matt Dillon quinto giudice

Dopo il debutto che ha segnato anche la prima vittoria negli ascolti del sabato sera, Amici 16 arriva al suo secondo serale, in onda sabato 1 aprile in prima serata su Canale 5. Quinto giudice d’eccezione per questa puntata che vede la partecipazione dell’attore e produttore hollywoodiano Matt Dillon che raccoglie il testimone del collega Luca Zingaretti. Corposo anche l’elenco di ospiti con il ritorno nella scuola di Fabrizio Moro, la performance di Francesco Renga e la cantautrice LP.

Con l’eliminazione di Michele Perniola della squadra Blu, restano in sfida per Elisa i cantanti Riccardo e Federica e i ballerini Andreas, Cosimo e Vittoria. Squadra Bianca al completo, invece, per Morgan che può schierare i cantanti Shady, Thomas, Mike Bird e Lo Strego e i ballerini Oliviero e Sebastian. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, haghtag ufficiale #Amici16.