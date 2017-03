Tricarico: il nuovo singolo dall’album ‘Da chi non te l’aspetti’ è ‘Stagioni’, in rotazione radiofonica

È in radio e su YouTube Stagioni, il nuovo singolo di Francesco Tricarico secondo estratto dal suo ultimo album Da chi non te lo aspetti (Edel Italy). “Ci sono foglie che impiegano un anno, cambiando anche il loro colore, per provare a volare come farfalle. Ci sono bruchi che non sanno di essere farfalle. Ci sono farfalle che non ricordano di essere stati bruchi. Foglia o bruco…Vola! Perché volare è volare”, così la’artista commenta la sua canzone con una poesia ispirata dalla stessa al gallerista Giancarlo Pedrazzini.

Il singolo è stato prodotto da Iacop-o Pinna e Lorenzo Vizzini e, con la sua nota tra l’ironico e il malinconico, riflette sul ruolo della verità nella realtà, attorno e dentro noi, tra percezione e azione: in un mondo in cui tutto corre veloce e si rischia di perdere l’istante, tornare a cogliere l’attimo fa apprezzare meglio ciò che abbiamo. E allora ecco che la primavera diventa dolcezza e la caduta si fa volo.