La musica come comunicazione autentica: ‘Trovo Te’ è il disco d’esordio della cantautrice Mirta

“Sono una donna esploratrice. Amo esprimermi attraverso la musica, il teatro, la danza e amo viaggiare”: così si definisce Mirta, cantautrice sciamana che pubblica Trovo Te. Registrato, mixato e prodotto al QG Studio di Massimo Zoara, il progetto si inserisce nella mission dell’artista di fare musica come strumento per entrare in contatto con l’altro e aiutare le persone a raggiungere il benessere (Voce Autentica).

Continua Mirta parlando del proprio percorso: “Da due anni vivo tra Milano e Recife, in Brasile, e nella vita ho solo una certezza: sono in continua trasformazione e non posso fare a meno di essere creativa. L’ignoto e l’avventura mi attraggono, e quando la vita mi offre un’opportunità, la colgo al volo senza troppo pensare alle conseguenze”.

Queste le tracce di Trovo te: 1. Camminiamo Insieme, 2. Un Sole che balla, 3. Aquile di Sabbia, 4. Arianna, 5. Trovo Te, 6. Acqua, 7. Lupo, 8. Angoli, 9. Sei Libera, 10. Senza Permesso. Mirta presenta il disco sarà presentato dal vivo lunedì 3 aprile al John Barleycorn di Milano (via Aristotele, 14) e giovedì 6 aprile alla Tevere Art Gallery di Roma (via di Santa Passera, 25).