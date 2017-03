In radio il nuovo singolo di Marco Masini, ‘Tu non esisti’ dal recente album ‘Spostato di un secondo’

È in tutte le radio da venerdì 31 marzo Tu non esisti, nuovo singolo di Marco Masini e secondo estratto dal suo recente album di inediti Spostato di un secondo. Il progetto segna il ritorno dell’artista sulle scene con sonorità nuove ben rappresentate dalla titletrack portata a Sanremo 2017; al primo singolo segue, ora, un brano che porta in primo piano la reazione dell’uomo che viene lasciato, come già in Bella stronza. Masini si prepara in queste settimane al nuove tour (prodotto e organizzato da ColorSound), con cui presentare dal vivo il progetto 2017.

Ecco le date aggiornate: 30 aprile – Montecatini (PT), Teatro Verdi; 3 maggio – Ancona, Teatro delle Muse; 5 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica – Santa Cecilia, 7 maggio – Milano, Teatro Linear Ciack; 9 maggio – Pescara, Teatro Massimo; 10 maggio – Firenze, Obihall; 13 maggio – Torino, Teatro Colosseo; 14 maggio – Pisa, Teatro Verdi; 16 maggio – Lecce, Teatro Politeama Greco; 20 maggio – Brescia, Palabanco; 25 maggio – Genova, al Politeama Genovese; 27 maggio – Padova, Gran Teatro Geox. Biglietti in prevendita su TicketOne e nei circuiti autorizzati.