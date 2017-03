Il progetto live “sintonico” di Max Gazzè: dal 3 aprile il tour teatrale 2017 ‘Alchemaya’, informazioni

Alchemaya: è questo lo strambo e inedito titolo del tour 2017 di Max Gazzè, al via nei teatri italiani a partire dal 3 aprile. Per fornire una prima inquadratura di questo show, il musicista ne regala una definizione curiosa ovvero quella di progetto live “sintonico” da cui prenderà forma anche un album. Che cosa sarà mai? Si tratta, innanzitutto, di una sfida dell’artista a se stesso, sul palco insieme alla Bohemian Symphony Orchestra di Praga diretta dal Maestro Clemente Ferrari e a una manciata di sintetizzatori.

«Alchimia è un termine che arriva dal greco e significa “fondere”, che è quello che accade con la combinazione fra i due mondi musicali di Alchemaya – racconta Gazzè – Ma c’è di più: un vero e proprio “concept” che nasce dalla mia ricerca personale negli ultimi 20 anni su temi di storia, filosofia, fisica quantistica e dalla mia ricerca spirituale».

Due le anime musicali del live, due anche le parte in cui lo spettacolo si articola: nella prima vengono presentate composizioni inedite dallo stile raccolto, in cui i testi scritti da Max con il fratello Francesco tracciano un percorso storico dell’umanità, narrato da Ricky Tognazzi. Cambio di toni nel secondo atto, che trasforma lo spettacolo in un vero e proprio show live con alcuni dei successi discografici di Gazzè riarrangiati in versione “sintonica” e senza il fedele basso.

Il tour – prodotto dalla OTR Live di Francesco Barbaro – si svolge secondo il seguente calendario: 1 aprile ANTEPRIMA – Spoleto, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti 3 aprile – Roma, Teatro dell’Opera ; 8 aprile – Firenze, Teatro dell’Opera; 10 aprile – Napoli, Teatro San Carlo; 11 e 12 aprile – Milano, Teatro Arcimboldi; 13 aprile – Padova, Gran Teatro; 14 aprile – Torino, Auditorium del Lingotto. I biglietti sono disponibili tramite il circuito TicketOne (a partire da 32 euro).