Fuori ‘Santeria Live’, l’album dal vivo di Marracash & Guè Pequeno. La tracklist e le date estive 2017

Esce in versione doppio CD e DVD l’album Santeria Live di Marracash & Guè Pequeno che testimonia il tour sold out con cui i due artisti hanno attraversato l’Italia. Il disco è stato registrato durante uno dei tre concerti all’Alcatraz di Milano che ha visto susseguirsi in scaletta i brani nati dalla fortunata collaborazione di due tra le figure più carismatiche della scena rap italiana attuale.

Di seguito la tracklist completa: CD1 1. Intro / Santeria, 2. Money, 3. Senza Dio, 4. Salvador Salì, 5. Ca$hmere, 6. Maledetto me, 7. S.E.N.I.C.A.R., 8 Cantante italiana, 9. Insta Lova, 10. Purdi, 11. Cosa mia, 12. Scooteroni, 13. Tony, 14. Quasi amici; CD2 1. In radio, 2. King del rap, 3. A volte esagero, 4. Catatonica, 5. Rapper / Criminale, 6. Niente canzoni d’amore, 7. Squalo, 8. Business, 9. Il ragazzo d’oro, 10. Mollami, 11. Rose nere, 12. Film senza volume, 13. Brivido, 14. Nulla accade, 15. Ninja.

DVD: Intro / Santeria, Money, Senza Dio, Salvador Salì, Ca$hmere, Maledetto me, S.E.N.I.C.A.R., Cantante italiana, Insta Lova, Purdi, Cosa mia, Scooteroni, Tony, Quasi amici, In radio, King del rap, A volte esagero, Catatonica, Rapper / Criminale, Niente canzoni d’amore, Squalo, Business, Il ragazzo d’oro, Mollami, Rose nere, Film senza volume, Brivido, Nulla accade, Ninja.

Durante la stagione estiva Marracash & Guè Pequeno saranno nuovamente on stage per una nuova serie di concerti. Queste le date confermate:13 luglio – Roma, Postepay Sound Rock in Roma; 14 luglio – Milano, Carroponte; 19 luglio – Varallo Sesia (VC), Piazza Vittorio Emanuele II; 27 luglio – Soverato (CZ), Summer Arena; 29 luglio – Gallipoli (LE), SottoSopra Fest, Parco Gondar. Le prevendite sono attive tramite il circuito TicketOne.