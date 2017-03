Dopo le anteprime, al via il 30 giugno il tour estivo di Fabrizio Moro. Calendario live e biglietti

Lo aveva promesso qualche settimana fa, “dopo le prime anteprime ci saranno un’altra ventina di città“, e oggi Fabrizio Moro inizia a snocciolare le prime date live del tour estivo 2017. Così, i primi tre appuntamenti primaverili – il 20 aprile al Fabrique di Milano e il 26 (SOLD OUT) e 27 maggio al PalaLottomatica di Roma, l’artista romano si prepara a presentare sui palchi di tutta Italia il suo nuovo disco di inediti Pace (Sony Music Italy).

Queste le prime date di Pace Live Tour 2017: 30 giugno – Pescara, Teatro D’annunzio; 28 luglio – Molfetta (BT), Anfiteatro di Ponente; 19 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro; 20 agosto – Cirella Diamante (CS), Teatro dei Ruderi. I biglietti sono in prevendita tramite TicketOne.

L’album Pace contiene il singolo sanremese Portami via, certificato Disco d’Oro FIMI/GfK e racconta un nuovo momento artistico e personale di Moro: «Ho iniziato a vivere la quotidianità in maniera normale, a partire dalle cose più semplici come accompagnare i figli a scuola all’andare in tintoria. Sono sempre stato una persona chiusa, con un difficile rapporto con le persone e ho sempre bisogno di una meta da raggiungere, di una guerra da combattere. La pace è una condizione che cerco. E questo cambiamento personale si è riflesso nelle canzoni dando vita a un album anche più egocentrico rispetto a quelli passati.». Qui la nostra intervista completa.